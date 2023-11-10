الأونروا تعلن مقتل أكثر من 100 من موظفيها في غزة منذ بدء الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن أكثر من 100 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من شهر.

وأعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس عن شعوره بـ"الفجع"، مضيفا "تأكد مقتل أكثر من 100 من زملائنا في الأونروا خلال شهر واحد. أهل، معلّمون، ممرّضون، أطباء، فريق دعم".

وعلى موقعها الإلكتروني تشير الأونروا إلى أن الرقم الدقيق للقتلى هو 100 وموظف سقطوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبرعندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في إسرائيل، الذي اوقع 1400 قتيل معظمهم من المدنيين.

اضافة إلى ذلك خطف حوالي 240 شخصا وهم محتجزون في غزة.

وكتب رئيس الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث تعقيبا على إعلان الأونروا على منصة اكس "اشعر بحزن عميق لهذا الخبر المأساوي للغاية. لقد كان هؤلاء الزملاء شعلة الأمل والإنسانية".

واضاف "أفكارنا مع عائلاتهم وجميع زملائنا الشجعان في الأونروا".

تكريما لموظفي الأمم المتحدة الذين قضوا في غزة، تعتزم المنظمة الوقوف دقيقة صمت الاثنين في جميع مراكزها حول العالم، عند الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي في كل دولة.

وأعلن المتحدث باسم المنظمة في جنيف رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي أن "الأمين العام دعا الموظفين ... إلى الوقوف دقيقة صمت" وسيتم تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة.