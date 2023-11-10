بايدن يلتقي الرئيس الصيني شي في كاليفورنيا الأربعاء المقبل

قال مسؤول أميركي بارز إن من المقرر أن يلتقي الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء المقبل، على هامش قمة مقررة بولاية كاليفورنيا.

وتقام قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.

وسيكون لقاء بايدن وشي الأول بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم منذ قمة مجموعة العشرين التي عقدت العام الماضي.

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة الصين لبعض الوقت، رغم أن واشنطن وبكين تعملان منذ شهور لتحسين علاقاتهما الدبلوماسية عبر زيارات متبادلة بين وزراء رفيعي المستوى.

وكانت حدة التوتر بين أميركا والصين زادت بسبب دعم بكين الجزئي لحرب روسيا على أوكرانيا، وتهديداتها ضد تايوان.