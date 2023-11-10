أردوغان: تركيا ناقشت مع أميركا إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن بلاده ناقشت زيادة العدد اليومي لشاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 500 على الأقل وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لأنقرة.

وأضاف أردوغان أن بلينكن تبنى نهجا إيجابيا حيال الأمر خلال محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال الرئيس التركي أيضا في تصريحات أدلى بها لصحافيين خلال رحلة عودته من زيارة لأوزبكستان إن أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات إسعاف وأغذية ومياه وأدوية لقطاع غزة بالتعاون مع دول أخرى.