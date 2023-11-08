إسرائيل: ممثلو أسر الرهائن يعربون عن تأييدهم لدعوة بايدن لوقف مؤقت للقتال في غزة

قال ممثلو الاسر التي تحتجز حركة حماس أفرادا منها كرهائن في غزة، إنهم يؤيدون دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف مؤقت للقتال في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وقال ممثلو أسر الرهائن: "نؤيد أي مبادرة من أجل بدء وقف مؤقت للقتال مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما نطالب الحكومة بالثبات على مبدأ أن يكون أي وقف، سواء كانت لفترة قصيرة أو طويلة، مشروط بالإفراج الفوري عن الرهائن".

وكان بايدن بحث في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية إعلان "توقفات تكتيكية" للقتال في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي، بعملية "طوفان الأقصى"، التي تضمنت شن هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى احتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.