كندا: إجلاء أول مجموعة من الكنديين من قطاع غزة إلى مصر

قالت وزارة الخارجية الكندية إنه تم إجلاء مجموعة أولى تضم ما بين 20 إلى 25 كنديا من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر اليوم الثلاثاء وإن من المتوقع مغادرة 80 آخرين في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان "المسؤولون الكنديون موجودون على الجانب المصري من الحدود لاستقبالهم ومستعدون لنقلهم إلى بر الأمان في القاهرة".

وتابعت "الوضع متقلب جدا ولا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر".

وقالت كندا إن إسرائيل أبلغتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 400 من المواطنين الكنديين والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم المؤهلين سيتمكنون من مغادرة غزة في الأيام المقبلة.

وتم إغلاق معبر رفح يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري وأعيد فتحه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في وقت سابق اليوم إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

وأضاف للصحافيين "هم الآن آمنون وبخير في مصر ونحن سعداء للغاية".