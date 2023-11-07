"احترقن حتى الموت".. صاروخ يقتل 3 شقيقات وجدتهن في لبنان

كانت الأخوات ريماس وتالين وليان شور يتجهزن للسفر إلى بيروت لتلقي التعليم هناك بصورة مؤقتة بسبب الاشتباكات المتصاعدة بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان.

وعندما انطلقن، أول من أمس الأحد، أصاب صاروخ يقول لبنان إن إسرائيل هي التي أطلقته سيارتهن مما أسفر عن مقتل الشقيقات الثلاثة وجدتهن وإصابة والدتهن.

وقال خال الفتيات سمير أيوب الذي شاهد الضربة حيث كان على نفس الطريق بسيارته الخاصة: "للأسف لم أستطع إخراج الأطفال الذين يصرخون ويطلبون الإنقاذ والنجدة وهم يحترقون أمام أعيني"، وبكى وهو يحكي القصة ويتذكر آخر كلماتهن، وأضاف أن الفتيات احترقن حتى الموت داخل السيارة.

وأدلى أيوب، وهو صحافي محلي، بهذه التصريحات لـ"رويترز"، أمس، بينما كان يتفقد حطام السيارة، وكان يرفع الكتب المدرسية والحقائب المتفحمة بسبب الانفجار.

وتبلغ الشقيقات الثلاث من العمر 14 و12 و10 أعوام، ويقول سمير أيوب إنه يعتقد أن طائرة إسرائيلية مسيرة نفذت الهجوم، وكان من السهل رؤية أن السيارة كانت تقل أطفالاً.

ودفنت الشقيقات الثلاثة وجدتهن، في مسقط رأسهن بجنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، وسار مئات المشيعين حول النعوش الأربعة، في شوارع قرية عيناتا، وبعدها تم دفن الجثامين في مقبرة داخل بلدة بليدا القريبة.