إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار بشمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في بيان إنه تم إسقاط ثلاث طائرات مُسيرة مسلحة، اليوم الثلاثاء، في هجومين منفصلين فوق مطار أربيل بشمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجمات وهي الأحدث في سلسلة تستهدف القوات الأميركية في العراق وسورية مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وأوضح البيان أن النظام الدفاعي في قاعدة عسكرية قرب المطار أسقط بنجاح الطائرات المسيرة، وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.