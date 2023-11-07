روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "استخدام الأسلحة النووية في غزة" تثير أسئلة حول وجود تلك الأسلحة في ترسانة بلاده.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، لبرنامج "سولوفيوف"، إن التصريح يدفع نحو التساؤلات التالية: "أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين الدول الأعضاء؟ المفتشون؟".

وأوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، وذلك بعدما أجاب الوزير في مقابلة إذاعية قائلاً إن الخيار النووي إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها في غزة.

وأثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي إدانة واسعة في أنحاء العالم العربي، كما نددت وزارة الخارجية الأميركية بالتصريحات ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".