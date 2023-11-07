مقتل مسؤول عسكري أوكراني كبير في انفجار "قنبلة هدية"

قتل أحد مساعدي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، عندما انفجرت إحدى هدايا عيد ميلاده.

وقال زالوزني على تليغرام: "توفي مساعدي وصديقي المقرب في ظروف مأساوية في عيد ميلاده بين أقاربه".

وأضاف في منشوره: "إنه ألم لا يوصف وخسارة فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ولي شخصياً"، وأضاف أن الميجور جينادي تشاستياكوف ترك وراءه زوجة وأربعة أطفال.

وذكرت الشرطة في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تشاستياكوف قتل بقنبلة يدوية، وأصيب ابنه البالغ من العمر 13 عاماً بجروح خطيرة.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمنكو، إن تشاستياكوف عاد إلى منزله من العمل بهدايا من زملائه بدأ يعرضها على أسرته، وأخرج صندوق هدايا بداخله قنابل يدوية وبدأ في إظهار إحدى الذخائر لابنه.

وأضاف الوزير: "أخذ الابن القنبلة من يد والده أولاً وبدأ في لف الحلقة. ثم أخذ الأب القنبلة اليدوية من الطفل وسحب الحلقة مما تسبب في انفجار مأساوي"، وعثرت الشرطة على 5 قنابل يدوية أخرى غير منفجرة في الشقة.