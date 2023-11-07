روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن تسع طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية ثماني أخرى.

وكان حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، قد قال في وقت سابق إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه لفترة وجيزة، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.