أوكرانيا: التحقيق مع عسكريين نظموا حفلاً لجنود تعرض لضربة صاروخية روسية

أطلقت أوكرانيا، يوم الاثنين، تحقيقاً جنائياً مع عدد من ضباط الجيش نظموا حفل تكريم تعرض لقصف صاروخي روسي أسفر عن مقتل 19 جنديا، في أحد أكثر الهجمات دموية التي تعلن عنها القوات الأوكرانية.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين العسكريين عن الاحتفال بيوم قوات الصواريخ والمدفعية الذي أقيم يوم الجمعة بالقرب من خط المواجهة في زابوريجيا، حيث يمكن لطائرات الاستطلاع الروسية المسيرة اكتشاف التجمع بسهولة.

وأثارت المذبحة موجة من الانتقادات بين الأوكرانيين الذين تساءلوا على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب إقامة حفل بالقرب من الخطوط الأمامية للمعركة.

وأعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه لمقتل رجال لواء الهجوم الجبلي 128 في زاكارباتيا ووصف الهجوم بأنه "مأساة كان من الممكن تجنبها".

وجاء الإعلان عن التحقيق في وقت قال فيه مسؤولون إن الهجمات الروسية التي استهدفت مدينة أوديسا بطائرات مسيرة وصواريخ أصابت ثمانية أشخاص وألحقت أضرارا بمتحف فني مدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأضرار التي لحقت بسفينة حربية الروسية في هجوم صاروخي أوكراني.

وقال المتحف الوطني للفنون في أوديسا إن سبعة معارض، معظمها يضم أعمال فنانين أوكرانيين معاصرين، تضررت بسبب ضربة خلفت حفرة كبيرة خارج المتحف، الذي كان يحتفل بالذكرى 124 لتأسيسه.

وأظهرت الصور ومقاطع مسجلة مصورة نوافذ وأبوابا محطمة وبعض اللوحات ملقى على الأرض وسط الحطام المتناثر في صالات العرض.