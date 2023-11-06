إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان نحو شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بنيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار في عدة قرى في إسرائيل.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤوليتها عن الهجمات من لبنان.

وقالت "هاجمنا مدينتي نهاريا وحيفا بـ 16 صاروخا". وأضافت أن الهجمات "كانت ردا على المذابح والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ بدء الصراع في غزة في 7 أكتوبر، اندلعت عدة اشتباكات بين إسرائيل وكتائب القسام - لبنان عبر الحدود، في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

وأدى تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلى نزوح سكان القرى والبلدات الواقعة جنوبي لبنان.