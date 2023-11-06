أوكرانيا تعلن مقتل 19 جندياً بصاروخ في حفل عسكري

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن 19 من أفراد الخدمة قتلوا في هجوم صاروخي روسي في منطقة زاباروجيا خلال حفل توزيع جوائز العسكرية، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "مأساة كان من الممكن تجنبها".

وأمر وزير الدفاع رستم أوميروف بإجراء تحقيق في سبب مشاركة لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 في زاباروجيا في الحدث المزدحم الذي أقيم، الجمعة الماضي، لتكريم القوات في يوم القوات الصاروخية والمدفعية بالقرب من الخطوط الأمامية.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون إن الغارات الجوية بطائرات مسيرة وصواريخ روسية في أوديسا أصابت ثمانية أشخاص وألحقت أضرارًا بمتحف فني مدرج بقائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأضرار التي لحقت بسفينة بحرية روسية بسبب هجوم صاروخي أوكراني.