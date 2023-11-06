زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا بعد إعلانه قدرته على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لزيارة بلاده من أجل "الحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب".

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية أنه في إشارة إلى تفاخر ترامب بأنه يمكنه أن ينهي الحرب الروسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، قال زيلينسكي إن المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة في أميركا يجب أن يأتي ليرى الوضع بنفسه.

وتابع زيلينسكي في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأميركية: "الرئيس السابق ترامب قال إنه في حوالي 24 ساعة، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب، وبالنسبة لي، ماذا يمكنني أن أقول؟ لذا فإنه أيضاً موضع ترحيب كبير".

وأضاف: "أدعو الرئيس ترامب إذا كان بإمكانه الحضور إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة ليس أكثر. لأشرح له أنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب".