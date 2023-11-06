20 قتيلاً إثر سقوط قذائف على سوق شعبي في الخرطوم

قتل 20 شخصاً على الأقل، مساء أمس الأحد، في الخرطوم، إثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية.

وقالت منظمة "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات وإحصاء الضحايا المدنيين، في بيان: "إثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)، وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا بأم درمان أدت إلى وفاة أكثر من 20 مواطناً وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شندي ومستشفى النو".

وقضى 15 مدنيا على الأقل، أول من أمس، إثر تعرض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم.