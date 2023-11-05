وزير الخارجية الأميركي يجري زيارة غير معلنة لبغداد

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة غير معلنة لبغداد الأحد بعد الضفة الغربية المحتلة صباحا، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وينتشر في العراق حوالى 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندّد بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".