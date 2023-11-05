معاقبة وزير إسرائيلي بعد تعليق له حول "الخيار النووي" ضد غزة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد بعد تصريح أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو "هذا أحد الخيارات".

وسارع مكتب نتانياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان بأنها "بعيدة عن الواقع" ومشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تجنب "غير المقاتلين" في قطاع غزة.

وبعد الضجة التي أثارتها، قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إن تصريحاته كانت "مجازية".

من جانبه، انتقد منتدى أهالي الرهائن والمفقودين والذي يمثل أكثر من 240 رهينة في بيان تصريحات إلياهو "المتهورة والقاسية".

وجاء في البيان "يحظر القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل".

إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "تكرس النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني".

وقال أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تلك التصريحات "كاشفة" واعتراف بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

من جانبه، دان الأردن "التصريحات العنصرية والتحريضية والاستفزازية" للوزير واعتبرها "دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها".

وكذلك فعلت السعودية التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تظهر "تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".