مسلح يقتحم مطار هامبورغ بألمانيا ويطلق النار في الهواء

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن مسلحاً قاد سيارة عبر حاجز ودخل إلى مطار هامبورغ، وأطلق النار من سلاحه مرتين في الهواء.

وذكرت الشرطة أن أحداً لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحة أن الشخص ألقى زجاجتين مشتعلتين من السيارة بعدما أطلق النار، موضحة أنه كان هناك طفلاً في السيارة.

وذكرت الشرطة بشكل منفصل على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها أجرت عملية كبيرة مفترضة وجود رهائن، فيما أشار متحدث باسم المطار إلى تأثر 27 رحلة جوية جراء الواقعة.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة تعتقد أن نزاعاً بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام الرجل المسلح باقتحام ساحة المطار.