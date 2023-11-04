مقتل 15 مدنيا في الخرطوم في قصف استهدف منازلهم

قتل 15 مدنيا في الخرطوم السبت اثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو في مدينة أم درمان . وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة اكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5.8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.