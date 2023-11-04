عبدالله بن زايد يؤكد أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين من تبعات التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان لبحث التطورات في المنطقة وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما شارك سموه، في الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء الخارجية العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن .

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما ناقش الوزراء، تداعيات الوضع الراهن وخطورته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية.

كما أكد سموه، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة والعمل على تأمين تدفق آمن ومستدام وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية.

وأشار سموه، إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة وتخفيف حدة التوترات بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وجدد سموه، التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاجتماع، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير عبدالله مطر المزروعي.