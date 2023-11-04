تركيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في غزة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على القصف الجاري حاليا على قطاع غزة المحاصر.



وأضافت الخارجية أنه تم استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة "لإجراء مشاورات" وسط "مأساة إنسانية في غزة ناجمة عن استمرار الهجمات من جانب إسرائيل على المدنيين" في القطاع.

واستشهدت الوزارة في البيان بـ"رفض إسرائيل" الإنصات لـ "الدعوات التي تنادي بوقف إطلاق النار، وبتدفق المساعدات الإنسانية المستمر والسلس" لتبرير قرارها.