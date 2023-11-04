إسرائيل تفتح طريق صلاح الدين 3 ساعات أمام النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سوف يسمح للفلسطينيين السير في طريق سريع رئيس في قطاع غزة اليوم السبت لتشجيع المدنيين على النزوح جنوبا من المناطق التي هى محور التركيز لحربه مع حماس .

وقال الجيش ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية ، إنه يمكن استخدام طريق صلاح الدين بين الساعة الواحدة والرابعة اليوم ( 1100 و 1400غرنتش )،بحسب صحيفة"جيروزليم بوست".

وأضاف"إذا كنتم حريصون على أنفسكم وأحبائكم ، اتبعوا تعليماتنا بالتوجه جنوبا".

ونشر الجيش خريطة توضح الطريق الذي تم تحديده.

كان الجيش الإسرائيلي قد دعا بالفعل المدنيين في شمال قطاع غزة إلى النزوح إلى الجنوب . وقال الجيش أن قرابة 700 ألف شخص غادروا شمال القطاع . بينما تقول الأمم المتحدة أن نحو .1.4 مليون شخص قد نزوحوا داخليا في قطاع غزة .

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجيش الإسرائيلي لسكان شمال القطاع للنزوح للجنوب فيما يكثف هجماته الجوية وعمليات برية ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي باطلاق عملية طوفان الأقصى التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.