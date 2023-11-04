وزراء عرب يجتمعون مع بلينكن في الأردن لبحث أزمة غزة

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع مع وزراء خارجية دول عربية في الأردن، اليوم السبت، بحضور ممثلين عن الفلسطينيين.

وأضافت أن الوزراء سيشددون على"الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع وسيبحثون مع بلينكن كل التداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه شدد خلال اجتماع مع بلينكن في عمان في وقت مبكر اليوم السبت على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال بلينكن الذي وصل إلى الأردن أمس الجمعة بعد اجتماعه في وقت سابق مع مسؤولين إسرائيليين إن الولايات المتحدة تصر على ألا يمتد الصراع إلى جبهة ثانية أو ثالثة. وناشد إسرائيل اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة.