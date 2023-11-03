البيت الأبيض: على "حزب الله" ألا يستغل الحرب بين إسرائيل وحماس

اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أن على "حزب الله" الا يستغل الحرب بين اسرائيل وحماس بعدما اعلن الأمين العام للجماعة، حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد اسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

يأتي ذلك بعد أن هدّد حسن نصرالله الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حرب كلامية".

واكد ان "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد أو الى توسيع رقعة النزاع" المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "قد يتحول الأمر الى حرب بين إسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".

وكان نصر الله قد قال اليوم الجمعة أن الاحتمالات مفتوحة أمام توسّع الجبهة اللبنانية إلى حرب مع إسرائيل التي حذّرها من ارتكاب "حماقة" بمهاجمة لبنان.

وأضاف نصرالله، الذي شنّ عناصر الحزب عشرات العمليات ضد مواقع إسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر، "ما يجري على جبهتنا مهم جداً ومؤثر جداً ... ولن يتمّ الاكتفاء به".

وقال "قد يجد البعض أن ما يحدث على جبهتنا معتدل لكن إذا نظرت إليه بموضوعية ستجده مهما وكبيرا جدا".

وأضاف في خطاب متلفز من مقره في لبنان، "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة ... وكل الخيارات مطروحة على الطاولة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات".

وتابع "أقول لإسرائيل التي قد تفكر بالاعتداء على لبنان أو القيام بعملية استباقية باتجاه لبنان أنها سترتكب أكبر حماقة في تاريخها"، مشدداً على أن تطور جبهة لبنان مرتبط "بمسار وتطور الأحداث في غزة، فهذه الجبهة هي جبهة تضامن، ومساندة لغزة".