ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 9061 قتيلاً

ارتفع، اليوم الخميس، إجمالي القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من تسعة آلاف في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 9061 بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 32 ألفا.

وأفاد القدرة بأن 256 فلسطينيا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تواصل هجمات إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.