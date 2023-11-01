العراق.. تعيين رئيس جديد لجهاز مكافحة الإرهاب

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة تغييرات شملت عددا من القادة في مواقع عسكرية عليا وكلف بدلاء عنهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن التغييرات شملت تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي ونقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.

وذكر أن "هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية لكي تأخذ فرصتها لخدمة الوطن".