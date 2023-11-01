ميقاتي : كفانا حروبا في لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء ، أن بلاده مع "خيار السلام أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله ، في مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم ، :"كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل"، مؤكدا أن "العدوان الاسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق".

ولفت أن "الجرائم الاسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية".

وقال ميقاتي :"لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى وكما قلت سابقا هناك سباق بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور".

وأضاف "إن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لاحلال السلام في المنطقة".

وتابع "إن وطننا لبنان يدخل اليوم عتبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز إليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي للرئيس" ، داعيا إلى "الإسراع في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والازمات التي يشهدها البلد".

وقال ميقاتي :" حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبانا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولنا لهم منا كل احترام، ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معا بخاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية".