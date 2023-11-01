مجلس التعاون الخليجي يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس: "إن مجزرة مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة".

وأضاف: "هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين، ويعد انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، وأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية".

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.