بلينكن: أميركا تدعم استمرار هجوم إسرائيل على قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تزامنا مع قصف جباليا إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على قطاع غزة "حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد".

وقال بلينكن ردا على سؤال أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كان يدعم قرار إسرائيل مواصلة القتال طالما أن "حماس تشكل تهديدا لدولة إسرائيل": "نعم، أدعم".

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا تجاوزت 400 قتيل وجريح وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرّة لحملهم.