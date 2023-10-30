نتنياهو: الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام ولن نفعل ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام. ولن نفعل ذلك"، وأكد أن إسرائيل تحرز تقدما ممنهجاً في حملتها العسكرية في قطاع غزة.

جاءت تصريحات نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الحرب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي وسع نطاق توغله البري في قطاع غزة، وأنه يقوم بذلك على نحو مدروس، وهذه خطوات قوية تحرز تقدما ممنهجاً خطوة بخطوة".

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد ذكرت أن جندية إسرائيلية، كانت محتجزة كرهينة لدى حركة حماس، تم تحريرها خلال انتشار القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي أن "أمام إرهابيي حماس الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار آخر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن هدف الهجوم على غزة إعادة المخطوفين وتفكيك قدرات حماس.

وتابع حول حزب الله أن من "سيجرنا إلى الحرب سيدفع ثمناً كبيراً.. قواتنا جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال".

وأكد أن الحرب على غزة "لن تكون قصيرة".

وحول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من إطلاق سراح مجندة كانت محتجزة في غزة اليوم الاثنين قال إن "كلامها سيبقى للأشخاص الي تحدثت معهم فقط".

ورفض الرد على سؤال حول كيفية إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية، وقال "لن نصرح بهذا الأمر أبدا لوسائل الإعلام".