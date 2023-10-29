إعلان الفائزين بانتخابات مجلس الشورى العماني.. ونسبة المشاركة تتجاوز 65 %

أعلنت وزارة الداخلية العمانية مساء اليوم أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 65.88 بالمائة.

كانت عملية التصويت قد انطلقت اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة مساء حيث أدلى الناخبون العمانيون بأصواتهم عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" لاختيار 90 ممثلا لهم من بين 738 مرشحا.

يتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.