رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان ، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وأعلنت سلطات كازاخستان الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي حصل السبت في موقع لشركة "أرسيلور ميتال" إلى 42 قتيلا على الأقل.