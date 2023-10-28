نصف الإسرائيليين ضد شن هجوم بري فوراً على غزة

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف أمس أن نحو نصف الإسرائيليين يعارضون شن عملية عسكرية برية «فوراً» في قطاع غزة.

ورداً على سؤال «هل يجب أن ينفذ الجيش عملية برية في غزة فوراً أو من الأفضل الانتظار» رأى 49% من المستطلعين أنه يجب الانتظار مقابل 29% اعتبروا أنه ينبغي شن الهجوم فوراً. وأجرى معهد بانل فور أول (Panel4All) التحقيق في 25 و26 أكتوبر لدى 522 شخصاً يشكلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل البالغين 10 ملايين نسمة تقريباً وهامش الخطأ فيه 4.3% بحسب الصحيفة.