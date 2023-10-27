روسيا تصد هجمات بطائرات مسيرة على محطة نووية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تصدت لثلاثة هجمات بطائرات مسيرة، على محطة نووية في منطقة "كورسك"، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة شن الهجمات على مواقع في الاتحاد الروسي، وأكدت شركة "روسينيرجواتوم" مشغل المحطة النووية الروسية أنه كان هناك ثلاثة هجمات بطائرات مسيرة عدائية على محطة "كورسك" النووية، مساء أمس الخميس، وقالت الشركة في بيان: "لم يضر الحدث بعمل المحطة. وتعمل محطة كورسك النووية كما هو مقرر".

وأضافت أنه ليس هناك أي ضحايا ولا دمار، ولم يتم رصد أي زيادة في الإشعاع أيضاً.