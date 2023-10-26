روسيا تنتقد محادثات سلام مدعومة من أوكرانيا في مالطا

انتقدت روسيا الخميس محادثات السلام المدعومة من أوكرانيا والمقرر عقدها في مالطا نهاية الأسبوع المقبل، محذرة من أن استبعادها عن أي اجتماعات بشأن الحرب يؤدي إلى نتائج عكسية.

وتأتي هذه المحادثات التي يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يحشد عبرها الدعم لخطة السلام الخاصة به، في أعقاب اجتماعات مماثلة جرى عقدها في جدة وكوبنهاغن في وقت سابق هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين "من الواضح أن مثل هذه التجمعات ليس لها أي منظور على الإطلاق، وببساطة تؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضافت أن الاجتماع المقبل "لا علاقة له بالبحث عن حل سلمي"، موجهة الانتقاد لمالطا لاستضافتها ما وصفته بأنه "حدث معاد لروسيا بشكل سافر".

وأعرب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك عن تفاؤله بالاجتماع الذي أكدت نحو 60 دولة حضوره.

وقال للتلفزيون الأوكراني "هذا الاجتماع إشارة قوية إلى أن الوحدة حول أوكرانيا مُصانة".

ويروج زيلينسكي لخطة سلام من عشر نقاط تدعو روسيا إلى سحب جميع قواتها من حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

وترفض روسيا التي أعلنت ضم أربع مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر الماضي، أي تسوية تنطوي على تنازل عن أراضٍ.

وتستعد كل من موسكو وكييف لشتاء قاس، مع تحذير أوكرانيا من تجدد الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة ومتابعة روسيا صد الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.