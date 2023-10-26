رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني جهود خفض التصعيد في غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وزير الدفاع في المملكة المتحدة غرانت شابس.

وبحث سموه والوزير البريطاني ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تناول اللقاء جهود خفض التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، والذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص وجهود تحقيق السلام.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون خليفة المبارك، والوفد المرافق لوزير الدفاع البريطاني.