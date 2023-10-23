«الأغذية العالمي»: الوضع في غزة كارثي

واشنطن - رويترز

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أمس، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وإن دخول عدد قليل من شاحنات المساعدات حتى الآن، لا يمثل شيئاً بالنسبة لاحتياجات السكان، مؤكدة أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

وأضافت في حديث لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية: «البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، لكن غزة منطقة حرب وقد تحدث أمور لا نتوقعها».