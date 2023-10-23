بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل و«حماس»
دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال في رسالة بساحة القديس بطرس في روما: «الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوة الإنسانية. أيها الإخوة توقفوا، توقفوا».
وأضاف: «أجدد ندائي لكي يستمر وصول المساعدات الإنسانية، ويتم إطلاق سراح الرهائن». وتابع: «أفكر في الوضع الإنساني الخطر في غزة، ويحزنني أن المستشفى الأنغليكاني ورعية الروم الأرثوذكس قد تعرّضا للقصف أيضاً في الأيام الأخيرة». وتابع: «سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم مساء الجمعة المقبل، في كاتدرائية القديس بطرس».
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