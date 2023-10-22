قتلى في هجوم صاروخي روسي على خاركيف الأوكرانية

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم صاروخي روسي على مستودع بريد في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 16 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في وقت متأخر السبت، والذي يعتقد أنه ناجم عن صاروخ روسي من طراز «إس-300″.جميع الضحايا من موظفي شركة البريد والبريد السريع الأوكرانية الخاصة»نوفا بوشتا«.

وقالت الشركة في بيان لها، إن صفارات الإنذار دوت قبل لحظات من الهجوم، ما لم يترك لمن كانوا داخل المستودع وقتا للوصول إلى ملجأ.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغارة بأنها هجوم على»هدف مدني عادي«.

وأضاف»نحن بحاجة إلى الرد على الهجوم الروسي كل يوم بنتائج على خط المواجهة. بل والأكثر من ذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز الوحدة العالمية من أجل مكافحة هذا العنف«.

وفي مكان آخر بمنطقة خاركيف، أصيب ثلاثة أشخاص في قصف روسي على مدينة كوبيانسك، بحسب سينيهوبوف.

وكانت المدينة الواقعة على خط المواجهة، والتي تسيطر عليها أوكرانيا، في قلب قتال عنيف، إذ تسعى كل من موسكو وكييف لتحقيق اختراقات في ساحة المعركة مع اقتراب حلول الشتاء.

وقال مسؤولون في جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي استخدم عددا قياسيا من القنابل الجوية فوق منطقة خيرسون في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، إنه تم تسجيل 36 صاروخا فوق المنطقة، مع تعرض بعض القرى لعدة ضربات.