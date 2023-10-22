رسالة تحذير جديدة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة

قال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأضاف التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم اعتباره متعاطفا مع حركة حماس.

ويجرى إيصال التحذير عبر منشورات تحمل شعار الجيش الإسرائيلي منذ أمس السبت وعبر رسائل صوتية على الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.

وجاء في المنشور "تحذير عاجل إلى سكان غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار أن لا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك ومتعاطف مع الحركة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ليس "لديه أي نية لاعتبار أولئك الذين لم يقوموا بالإخلاء... أعضاء في الحركة". وتابع أنه لن يستهدف المدنيين.

وجاء في البيان "من أجل تقليل الأضرار في صفوف المدنيين، أرسل الجيش الإسرائيلي طلبا إلى سكان المنطقة الشمالية من قطاع غزة للإخلاء إلى جنوب وادي غزة".

وأصدرت إسرائيل من قبل تحذيرات للفلسطينيين تأمرهم فيها بالتوجه جنوبا لكن الفلسطينيين قالوا إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين إذا لم يفعلوا ذلك.

كما يقولون إن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة في ظل ضربات جوية لا تتوقف وفي ظل استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضا بضربات جوية مكثفة.

وقالت الكثير من الأسر التي تركت مدينة غزة إلى جنوب القطاع إنها فقدت ذويها في ضربات جوية إسرائيلية على الجنوب.