رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في أبوظبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، في أبوظبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت اليوم في أبوظبي دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وتابع سموه قائلا: "سنغافورة نموذج متميز في التنمية والتقدم، والإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة".