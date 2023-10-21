الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على قطاع غزة الفلسطيني، وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة.. اعتباراً من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

في المقابل، أكدت حركة "حماس"، اليوم السبت، أنها لن تتفاوض بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين من بين الأسرى الذين تم نقلهم إلى قطاع غزة، إلا بعد وقف الحرب.

وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان: "لن يتم مناقشة هذه القضية حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام".