عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف حرب غزة

تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم الفلسطينيين.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن آلاف المتظاهرين حضروا ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو وايت هول، الشارع المؤدي إلى داونينغ ستريت، "فلسطين حرة"، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها " أوقفوا المجزرة".

وقالت شرطة لندن على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرًا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وبالتزامن مع ذلك، جرت تظاهرت أخرى السبت في برمنغهام، بوسط إنجلترا، وفي كارديف في ويلز، وفي مدن أوروبية أخرى.