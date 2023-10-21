غوتيريش في قمة القاهرة للسلام: حان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، خلال قمة القاهرة للسلام أنه "حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع"، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي دخلت أسبوعها الثالث.

وبدأت القمة دولية في مصر السبت والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسعى لوضع حدّ للحرب، ويحضرها عدد من القادة ورؤساء الحكومات العربية والأجنبية.

وقال غوتيريش في كلمته إن "حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار، حان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل".

ومن جهته، قال السيسي في افتتاح القمة: "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".

وطالب السيسي بـ"الوقف الفوري للحرب والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".

وتابع: "إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا".

إلى ذلك، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رفض تهجير الفلسطينيين وقال: "لن نرحل .. لن نرحل وسنبقى في أرضنا".

وجاءت القمة تزامنا مع دخول أولى شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر.