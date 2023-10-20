الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 ألف نازح 70% منهم نساء وأطفال مهددون بعد الإنذار بإخلاء مستشفى القدس فورا

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت تهديداً من قبل الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن، فضلاً عن الطواقم الطبية.

وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني.