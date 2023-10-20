محمد بن زايد يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات إلى غزة.. ويتقدم بالتعازي إلى أهالي كل الضحايا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إن منطقتنا تشهد صراعاً دموياً تتفاقم تداعياته ومخاطره يوماً بعد يوم خاصة على المستوى الإنساني، وتقدم سموه بالتعازي إلى أهالي كل الضحايا الذين سقطوا في هذا الصراع وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع اتساع الصراع وتهديده للسلام الإقليمي.

وشدد سموه في كلمة له بمناسبة انعقاد "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، اليوم الجمعة، على أولوية الحفاظ على أرواح كل المدنيين وتوفير الحماية لهم وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، إضافة إلى تضافر الجهود لإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة.