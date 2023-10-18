إغلاق عدد من المطارات في فرنسا بعد تهديدات بوجود قنابل

أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة.

وتم إخلاء مطارات في مدن ليل وليون وتولوز بفرنسا بسبب تهديدات بوجود قنابل صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة " بي اف ام تي في" نقلا عن الشرطة.

في مطار نيس، أثارت حقيبة مهجورة إنذاراً أمنياً.

مع ذلك، قال المطار إن العمليات عادت منذ ذلك الحين لطبيعتها.

ويشار إلى أن التهديدات بوجود قنابل تزايدت مؤخرا في فرنسا، خاصة في المدارس. وقالت الشرطة مؤخرا إنها لم تعثر على أي أمر غير عادي في المطارات.

وكان متحف اللوفر قد تأثر الأسبوع الماضي بإنذار خاطئ بوجود قنبلة، وقصر الفرساي مرتين.

ولم يعرف من وراء التهديدات.