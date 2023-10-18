رئيس «أمان» يعترف بالفشل في منع هجوم حماس

أعلن مدير وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، أهارون هاليفا، أنه يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وأودى بحياة أكثر من 1400 إسرائيلي.

وقال القائد العسكري المسؤول عن استخبارات الجيش في رسالة إلى القوات: في جميع زياراتي لوحدات مديرية المخابرات العسكرية في الأيام الـ11 الماضية، شددت على أن الحرب بدأت بسبب الفشل الاستخباراتي.

وأضاف: «إدارة المخابرات العسكرية، تحت قيادتي، فشلت في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس... وأنا كرئيس لمديرية المخابرات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل».