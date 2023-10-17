«الناتو» يبدأ مناورات عسكرية سنوية على الأسلحة النووية في أوروبا

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناوراته العسكرية السنوية التي تشمل الأسلحة النووية، وسيشارك نحو 60 طائرة في مناورة «الظهيرة الصامدة»، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل. وتتضمن الطائرات المشاركة في المناورة، طائرات مقاتلة حديثة، وأيضاً طائرات مراقبة وطائرات لإعادة التزود بالوقود، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز «بي-25».

وتجري المناورات هذا العام بشكل رئيس في المجال الجوي الواقع فوق إيطاليا وكرواتيا والبحر المتوسط ويشارك في المناورات 13 عضواً في التحالف الدفاعي، بينها ألمانيا.

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني، ضرورة التزام المواثيق والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء، وحذر بوتين، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية، خصوصاً تلك التي تقدمها الدول العظمى.

وأشار بوتين إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق، قائلاً: «لقد عبرنا عن قلقنا مراراً، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع، ولم يلتزموا أي وعد، وهذا كل شيء». وعبر بوتين عن تصريحات السياسيين الأميركيين الحالية، قائلاً: «تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري».

ورحّب بوتين بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، مؤكداً أنها يمكن أن تكون جزءاً من اتفاقيات السلام، في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

وتابع بوتين: «هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وهذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه»، لافتاً إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية يستندان إلى هذا المبدأ.