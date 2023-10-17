غريفيث يزور الشرق الأوسط للتفاوض حول المساعدات

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أنه سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط تبدأ اليوم، للمشاركة في المفاوضات حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وقال غريفيث في بيان: «نحتاج إلى طريقة لإيصال المساعدات، ونجري محادثات معمّقة مع الإسرائيليين والمصريين وغيرهم، وآمل بسماع أنباء جيّدة عن إدخال المساعدات عبر رفح لمساعدة مليون شخص تحركوا جنوباً، إضافة إلى أولئك الذين يعيشون هناك في الأساس». وأضاف: «سأتوجّه بنفسي إلى المنطقة لأحاول المساعدة في المفاوضات وكي أتضامن مع الشجاعة الاستثنائية لآلاف العاملين في مجال الإغاثة الذين يساعدون الناس في غزة والضفة».